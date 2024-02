Rafael Vela sobre congresista Ruth Luque: "No la conozco"

El suspendido fiscal superior Rafael Vela negó cualquier vínculo con el prófugo Vladimir Cerrón luego que un testimonio de Jaime Villanueva lo señalara como parte de una negociación con el condenado Líder de Perú Libre en la casa de la congresista Ruth Luque.

“El señor Cerrón es un prófugo de la justicia justamente tiene un mandato de prisión preventiva por la fiscalía de lavado de activos […]Nunca, no conozco al señor Cerrón, sino en las audiencias nada más”, dijo Vela a su retorno al Perú durante esta madrugada.

“Yo no conozco a la congresista a Ruth Luque, no conozco al señor Vladimir Cerrón, la única vez que he visto al señor Vladimir Cerrón ha sido en una audiencia virtual donde yo era el fiscal que sustentaba la apelación que buscaba su prisión preventiva”, agregó.

DECLARACIONES DE RAFAEL VELA

En su declaración del pasado 24 de enero, Jaime Villanueva indicó que se pidió al fiscal Rafael Vela que el presidente Pedro Castillo no sea incluido en la investigación de lavado de activos por el financiamiento de la campaña de Perú Libre a cambio Cerrón haría un favor a Vela.