Keiko Fujimori sobre sus planes para el 14 de febrero: “No necesitamos una pareja para ser feliz”

A vísperas de la celebración del 'Día del amor y la amistad’ este 14 de febrero, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori brindó detalles de cuales son sus planes para esta fecha especial.

Por medio de un video en sus redes sociales, la excandidata presidencial reveló que no es necesario tener a un enamorado o enamorada para poder tener una sonrisa.

Asimismo, Fujimori Higuchi precisó que este miércoles la pasará haciendo lo que más le gusta en su casa y con las personas que día a día la rodean.

“Yo disfruto viendo películas o leyendo un libro o preparándome comida nutritiva y saludable o quizás haciéndome un tratamiento de belleza. Me encanta esa sensación de paz y tranquilidad. Definitivamente, uno no necesita una pareja para ser feliz”, sostuvo.

CITA A CIEGAS

Por otro lado, Keiko Fujimori dejó abierta la posibilidad de poder descargarse un aplicativo en su celular para conocer personas y quien sabe encontrar el amor luego de su separación con Mark Vito.

“Pensaba decirles a mis amigas para hacer algo, pero todas tienen sus galanes, así es que: qué disfruten. Luego me sugirieron por qué no te bajas Tinder, pero la verdad no estoy preparada todavía, ¿o sí?", señaló.