Delincuentes exigen 50 mil soles a joven tras adquirir nuevo chip móvil

Un joven residente del distrito de San Luis está atravesando por los momentos más difíciles de su vida después de recibir repetidas llamadas de delincuentes que le exigían una gran suma de dinero. Lo sorprendente de este hecho es que la línea móvil, fue recientemente adquirida a una empresa operadora.

La víctima relató que los delincuentes lo contactaron inicialmente para demandarle el pago de 5 mil soles. "Primero me llamaron para pedirme 5 mil soles, después hace más de una semana me dijeron que pague porque los intereses han subido a 12 mil soles. El 31 de enero me llaman nuevamente y me dicen que la deuda está en 50 mil soles", expresó.

El joven explicó que el chip nuevo lo compró en una oficina autorizada de la empresa Movistar, ubicada en la región de Tumbes. "Lo adquirí y tras activarlo, después de 2 horas, empezaron a llamarme exigiéndome el pago del dinero, pero no me mencionaban por mi nombre, sino por el de otra persona. Les comuniqué que no iba a pagar nada porque la deuda no era mía", expresó.

A pesar de la gravedad de la situación, el joven intentó presentar una denuncia ante la Policía Nacional en la comisaría de Tumbes, pero su solicitud fue rechazada. "No me aceptaron la denuncia porque me dijeron que solo eran mensajes, que no había armas, municiones o granadas. En resumen, me indicaron que ignorara la situación y no le diera importancia", señaló.

TEME POR SU VIDA

El joven vive atemorizado tanto por su seguridad como por la de su familia, ya que los delincuentes han enviado imágenes tanto de sus padres como de sus hermanos, amenazando con causarles daño si no se cumple con el pago de la supuesta deuda.