Pueblo Libre: serenos auxilian a mujer que era agredida por su pareja

Agentes del Serenazgo de Pueblo Libre socorrieron a una mujer que era víctima de agresión por parte de su pareja en las inmediaciones de la avenida Bolívar. Los efectivos pudieron captar la agresión a través de las imágenes de las cámaras de seguridad.

Al notar la presencia de los serenos, el sujeto intentó disimular que nada había pasado y persuadió a la mujer para que dijera lo mismo. Sin embargo, el nerviosismo de la víctima hizo que la autoridad actuara para evitar que la situación pase a mayores.

“La mujer quería irse. Le digo, señora usted quiere conversar con él y me decía no, que quería irse. Este señor le decía yo te voy a acompañar a tu casa, voy a ir a tu casa, tengo que ir y ella decía, a mi casa no vas a ir”, señaló un agente de serenazgo.

SE ESPERA DENUNCIA

Gracias a la ayuda de los serenos, esta mujer pudo abordar un bus y lograr escapar de su agresor. Se espera que la víctima denuncie el hecho ante la comisaría y las autoridades puedan sancionar a este sujeto y evitar que la situación se repita.