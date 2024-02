Carabayllo: raqueteros armados asaltan a tres estudiantes

En Carabayllo, tres jóvenes estudiantes fueron víctimas de dos ladrones a bordo de una moto lineal. Los muchachos iban caminando tranquilamente por la vereda, cuando al llegar a la siguiente calle apareció una motocicleta.

Dos sujetos estaban a bordo del vehículo con armas de fuego. El sujeto que iba de pasajero saltó al llegar hasta los jóvenes y sacó su arma para apuntarlos. El otro sujeto detuvo el vehículo para robar a otro de los jóvenes.

Una vez que se llevaron sus pertenencias subieron a la moto y huyeron. Los delincuentes llevaban cascos, por lo que no pudieron ser identificados. A las víctimas no les quedó alternativa más que continuar su camino, pues en el lugar no había policías, ni serenos ni transeúntes o conductores cercanos.

AUMENTO DE LA DELINCUENCIA

Un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló que el índice de delincuencia en Perú creció entre mayo y octubre de 2023. De acuerdo a las cifras expuestas, el 7.8% de la población peruana mayor de 15 años a nivel nacional urbano fue víctima de un robo, un 10.3% más en relación con el similar periodo de 2021. Respecto a los datos registrados en 2022, los niveles de criminalidad crecieron en 4.7%.

Lima Metropolitana no sólo es la capital del Perú, sino también se posiciona como la ciudad con los niveles de inseguridad ciudadana más críticos de todo el país. Durante el semestre de análisis, el 33.7% de residentes de esta ciudad fueron el blanco de delincuentes. Esto es un 4.7% más que en 2022 y 10.2% más que en similar periodo de 2021.