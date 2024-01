Madre de Katherine Gómez confronta a Sergio Tarache durante audiencia: "Tienes que pagar"

Cinthia Machare, madre de Katherine Gómez, estuvo presente durante la audiencia de control de identidad del asesino de su hija, el venezolano Sergio Tarache Parra, quien fue extraditado el día de ayer al Perú desde Colomba, país a donde fugó tras acabar con la vida de su expareja.

Durante la audiencia, la madre, entre sollozos, reclamó al feminicida por haber acabado con la vida de su hija y le dejó en claro que tiene que pagar por haberle arrebatado a uno de sus seres más queridos.

"Mi hija era una niña, no merecía que le hicieras eso, ¿Por qué me lastimaste así?, nunca te voy a perdonar lo que me hiciste, tienes que pagar por lo que le hiciste a mi hija [...] ¿por qué le hiciste sufrir?", reclamó la madre.