Pescadores y municipalidad de Chorrillos llegan a un acuerdo sobre parque acuático

Después de registrarse numerosos incidentes esta mañana, entre serenos y pescadores en la playa de la Costa Verde, en el distrito de Chorrillos, finalmente parece haberse alcanzado un acuerdo con respecto a la instalación de un parque acuático en Playa Pescadores.

El coordinador de la Asociación de Pescadores José Olaya de Chorrillos, indicó que los trabajadores pesqueros lograron llegar a tres puntos importantes en un acuerdo con el alcalde del distrito. "Hemos llegado a un acuerdo con la municipalidad, solo esperamos de manera voluntaria que el alcalde cumpla con todo lo acordado y el apoyo que nos ha prometido", señaló.

Entre los puntos acordados se encuentra la no viabilización de la instalación del parque acuático. Además, queda terminantemente prohibido el comercio ambulatorio informal, así como el uso de 300 metros de orilla, los cuales se destinarán exclusivamente para el tendido de redes y desembarque de botes de pescadores, sin ninguna actividad ajena a lo acordado.

"La instalación del parque acuático definitivamente no se llevará a cabo, no solo porque la municipalidad no lo autorizará, sino también porque la Capitanía del Puerto tampoco lo permitirá", señaló Armando Ávila, asesor legal de los pescadores.

DEROGACIÓN DE RESOLUCIÓN

Asimismo, señaló que, para el día de mañana, 24 de enero, tienen prevista una reunión con la Capitanía del Puerto con la finalidad de exigir la derogatoria de una resolución directorial que facultaba a una empresa particular la instalación del parque acuático, lo cual provocó enfrentamientos entre serenos y pescadores.