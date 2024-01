Roban camión de mudanzas de una familia en Santa Beatriz

Un nuevo caso de robo se registró en Santa Beatriz, ubicado en el distrito de Cercado de Lima, donde delincuentes se llevaron un camión de mudanzas perteneciente a una familia que recientemente había llegado de Chiclayo para realizar unos trabajos con dicho vehículo.

De acuerdo con el padre del propietario del camión, el pasado 9 de enero, tras llegar de Chiclayo, estacionaron el vehículo frente a su domicilio. No obstante, alrededor de las 4:30 de la madrugada del día siguiente, los delincuentes se llevaron el camión.

"Yo estaba vigilando el camión hasta la medianoche, mientras que mi vecina lo vio hasta las 3 de la mañana. Después, salí alrededor de las 5 o 6 de la mañana, y el vehículo ya no estaba allí. Los delincuentes ya se lo habían llevado", declaró el padre del afectado.

Asimismo, mencionó que ha solicitado las imágenes de las cámaras de seguridad al municipio, para proporcionarlas a la policía. Sin embargo, el municipio ha rechazado la solicitud. "He presentado la denuncia y he visitado la municipalidad para obtener las grabaciones, pero no quieren proporcionármelas. No entiendo por qué se demoran tanto. Me indican que quieren que vaya un fiscal, y esto resulta bastante engorroso", expresó.

CARACTERÍSTICAS DEL CAMIÓN

El camión en cuestión es un Mitsubishi modelo Canter Turbo, con placa M71898 y año de fabricación 2022. Tanto el propietario del vehículo como su familia esperan que las autoridades tomen medidas para recuperar su herramienta de trabajo como para dar con el paradero de los delincuentes.