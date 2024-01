Surco: ¡cuidado! Fingen ser “pasajeros premium” para robar a taxista por aplicativo

Utilizaron la aplicación de Uber y se hicieron pasar por “pasajeros premium” para pedir una camioneta para un supuesto servicio; pero cuando llegaron en realidad eran dos peligrosos asaltantes, llamados los "Rápidos de 10 segundos", quienes citaban a conductores de UBER a una zona de Surco, en donde no hay cámaras de seguridad.

Sin embargo, el vehículo tenía cámaras de video y uno de los rostros de los delincuentes quedó registrado en pleno atraco.

“Pensé que era un usuario normal, desbloqueo la puerta y él hace que iba a entrar por la puerta de atrás, pero fue muy hábil y abrió la puerta del copiloto. Es ahí donde se sienta y me arrancha el celular, en ese momento empiezo a forcejear con él y, de la nada, viene su cómplice por la parte de atrás, me cogotea y siento que me pone algo en la espalda”, relató la víctima del crimen.

¿CÓMO ACTUÓ UBER ANTE EL RECLAMO?

Tras el forcejeo, los delincuentes lograron robarse un teléfono de alta gama valorizado en más de 3 mil soles, el usuario de UBER, hizo el reclamo a la aplicación y recibió esta respuesta.

“Ten la certeza de que desde el momento en que recibimos tu reporte se tomaron las medidas pertinentes y definitivas con el Usuario Miguel, para que esto no vuelva a suceder”, se lee en el mensaje de la empresa.

La víctima acudió a la Comisaría de Santiago de Surco, en donde los agentes antes de brindarle la ayuda le llamaron la atención, porque ya sabían que esta es una de las zonas más peligrosas de Surco

“Me dijeron que en ese sitio siempre robaban y que cómo era posible que yo me meta ahí, o sea es algo que no entiendo, porqué esa reacción de los policías”, explicó el conductor.

Ahora el trabajador teme por su vida y espera que las autoridades, con la ayuda de estas imágenes, logren dar con la identidad de los asaltantes.