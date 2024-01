Comas: Falsos pasajeros roban vehículo a taxista y ahora lo extorsionan

En el distrito de Comas, un taxista se convirtió en una nueva víctima de la inseguridad ciudadana, luego que un delincuente se hizo pasar como pasajero para abordar su vehículo y acorralarlo junto a un cómplice.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, la víctima explicó que el sujeto le solicitó una carrera y cuando llegaron a la avenida La Alborada, fue encañonado por el falso pasajero, quien operó en complicidad con un falso taxista que los venía siguiendo.

"Volteo por el jirón Los Álamos, y el señor que me tomó la carrera me dice que acá se queda, me da 20 soles y cuando yo estaba buscando monedas para darle vuelto el tipo me encañona", explicó la víctima del robo.

EXTORSIONES

Tras este hecho, el taxista indicó que recibió una llamada desconocida de un sujeto que le exigía el pago de 6 mil soles para devolverle su unidad, asimismo, le exigió que no presente denuncia ante la policía.