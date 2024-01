Jean Ferrari habla tras desmanes de barristas en la U: “Más me parece un tema digitado, un show”

El administrador del club Universitario de Deportes, Jean Ferrari, se pronunció para 24Horas Mediodía y conversó con Paola Moreno sobre los desmanes provocados por presuntos barristas durante ‘La Noche Crema’. Explicó que busca solucionar la situación.

“La delincuencia y el vandalismo son problemas sociales, no es el problema de un club”, señaló Ferrari respecto a las pintas y desmanes provocados por barristas en los alrededores del Estadio Monumental.

UN SHOW

Posteriormente, Ferrari dio a entender que todo se trataría de un show. “Cuando vemos que no se cumple el plan, los primeros que actúan es la Policía y no te dan las garantías correspondientes. Me sorprende que sea de esta manera como se está enfocando la situación y más me parece digitado que realmente un problema que, evidentemente, se tiene que erradicar” señaló. Cuando el reportero repreguntó “¿cómo digitado?”, Jean Ferrari respondió: “en forma de show”, aseguró y añadió: “Yo estoy acá y no veo más prensa como la que salió en la mañana, no veo a vecinos con pancartas. Yo estoy acá para encarar la situación”.

“Las imágenes no serán algo que sorprenda, porque las imágenes también pueden ser editadas, y hay imágenes que las manejan de tal o cual manera por algo puntual”, aseguró el administrador de Universitario de Deportes.

Finalmente, dijo que están dispuestos a colaborar para enfrentar esta situación de caos junto a la Policía, pero añadió que no se permitirá que se hagan campañas y luego desaparezcan.