Hoy culmina estado de emergencia en el distrito de San Martín de Porres: ¿Qué opinan los vecinos?

Este viernes, 19 de enero, marca el fin del estado de emergencia declarado por el gobierno de Dina Boluarte en San Martín de Porres, con el objetivo de hacer frente al aumento de la criminalidad en la localidad. Sin embargo, la percepción sobre la efectividad de esta medida está lejos de ser unánime.

De acuerdo con testimonios recogidos, varios vecinos sostienen que la avenida Habich, ubicada cerca de la Panamericana Norte en San Martín de Porres, sigue siendo una zona insegura con una alta tasa de robos. "Siguen robando, los policías no hacen nada", "No ha sido efectivo el estado de emergencia porque falta más personal policial y de serenazgo", "No ha funcionado porque todos los días roban", son algunas de las opiniones expresadas por los residentes.

ALCALDE SE PRONUNCIA

Contrariamente, el alcalde Hernán Sifuentes afirma que durante el periodo de emergencia se lograron avances significativos en la reducción de delitos y la desarticulación de bandas delictivas. No obstante, reconoce que los desafíos en materia de seguridad son diversos y requieren una estrategia integral.

El líder municipal anunció que considerará solicitar la extensión del estado de emergencia en caso de que la situación de delincuencia se agrave en su jurisdicción. Además, señaló la ausencia de las Fuerzas Armadas en el distrito durante este periodo.