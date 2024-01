La Victoria: Fiscalía deja libre a mujer acusada de asesinar a su hijastra

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) dio a conocer que la Fiscalía dejó en libertad a Zarella Chávez Basombite (66 años), quien es acusada de asesinar a su hijastra en La Victoria.

“Nuestro equipo del Programa Nacional Aurora estará atento a las diligencias de ley que se realicen, a fin de participar para lograr justicia. Desde el MIMP condenamos todo tipo de violencia, en especial contra niñas, niños y adolescentes”, indican en una publicación de la cuenta oficial de la entidad en X (antes Twitter).

El MIMP expuso su rechazo ante la decisión del Ministerio Público y destacó que, a través del equipo del Programa Aurora, estarán atentos a “las diligencias de ley que se realicen, a fin de participar para lograr justicia”.

NIÑA FUE HALLADA SIN VIDA EN SU VIVIENDA

El caso de Jazmín ha causado gran consternación en la población. La menor del 10 años fue hallada muerta en su vivienda ubicada en La Victoria; su madrastra Zarella Chávez Basombite (66 años) fue detenida tras ser sindicada como la principal sospechosa. De acuerdo a los vecinos, la mujer había admitido el asesinato, alegando que “se le había pasado la mano”.

“La señora a la hora de ser detenida lo admitió. Eso fue lo que me dijo. No sentía ni pena ni lástima por la niña”, mencionó uno de los residentes.

La información preliminar indica que habría sido estrangulada; no obstante, nueva información policial señal que se trataría de un caso de suicidio. El jefe de la División de Investigación de Homicidios, coronel PNP Ricardo Espinoza, sostuvo que la causa de muerte es ahorcamiento; no obstante, el cadáver de la niña no presentaba lesiones externas y tampoco su agresora.

“Otros elementos nos dicen que no ha habido lucha ni defensa. Esto nos lleva a concluir que la causa de muerte es un suicidio que tiene varios factores”, dijo a Buenos Días Perú.

Los vecinos y familiares señalan que han presenciado agresiones de esta mujer, que tendría problemas con el alcohol y la droga, contra la menor. El padre de la agraviada falleció hace aproximadamente un año por una enfermedad.