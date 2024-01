Cercado de Lima: más de 10 familias damnificadas tras incendio en antigua casona

Más de 10 familias lo perdieron todo luego de que un voraz incendio consumiera por completo una antigua casona ubicada en cuadra 4 del jirón Ucayali, en el Cercado de Lima. Los damnificados hicieron un llamado a las autoridades.

“Sí, tenemos familiares cercanos, pero no tenemos para que nos recojan. Nos vamos a quedar en la calle. No tenemos desayuno ni nada. No es justo que la Municipalidad de Lima nos deje en esta situación”, sostuvo una de las afectadas.

Se conoció que en uno de los ambientes de esta casona se almacenaba gran cantidad de productos inflamables como mercadería que era vendida en el Mercado Central y Mesa Redonda, por lo que había sido clausurado el 16 de diciembre.

AFECTADOS PIDEN AYUDA

Sin embargo, los afectados aseguran que las llamas iniciaron en el segundo piso, exactamente en el departamento de una de las vecinas, a quien acusan de haberlas amenazado. Las investigaciones continúan para determinar responsables.