Teniente alcalde de San Isidro renuncia a su cargo: “Esta medalla me deshonra”

Durante una sesión del consejo municipal, llevada a cabo vía Zoom el pasado 29 de diciembre de 2023, el teniente alcalde de San Isidro, Gustavo Reátegui, presentó su renuncia al cargo debido a discrepancias con la gestión de la alcaldesa Nancy Vizurraga.

“Ya me cansé, Nancy, porque tú no tienes las cualidades para dirigir, y yo no me quiero desprestigiar. Esta es la última sesión de concejo a la que asisto, y esta medalla me deshonra, y por eso me la quito, y me ponga la medalla que me dieron en le UNI, esta si me honra. Te pedí trabajar juntos, pero nunca quisiste trabajar conmigo”, se escucha decir a Reátegui.

Este hecho cobró relevancia recientemente, ya que el video de la reunión fue difundido a través de redes sociales, específicamente en la cuenta de Twitter de “Regidores de San Isidro por Transparencia”.

DESCONTENTO CON SU GESTIÓN

Se conoció que la renuncia de Reátegui se fundamenta en el descontento respecto a la gestión y acciones emprendidas por la alcaldesa Vizurraga en el municipio de San Isidro, sobre todo, respecto al recojo de basura, la expedición de licencias de funcionamiento y la administración de áreas verdes.

El funcionario edil expresó su opinión de que la alcaldesa no cumple con las cualidades necesarias para liderar el municipio, razón por la cual optó por dar un paso al costado en esta reunión del consejo municipal.