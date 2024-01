Denuncian que perro de la madre de congresista José Jerí volvió atacar a una vecina

La madre del congresista José Jerí se ha visto involucrada en una denuncia por parte de una ciudadana que la acusa de no asumir los gastos médicos tras un incidente con su mascota, en el distrito de Jesús María.

María Elena Oré, madre del congresista de Somos Perú, presuntamente minimizó las lesiones causadas por su perro a la víctima, la señora Carla León, durante un incidente ocurrido ayer, lunes 8 de enero.

“El perro no solo me atacó una vez, sino dos, ya que la señora no pudo controlarlo. Ella intentó restar importancia a los hechos a pesar de las indicaciones de los policías de proporcionar agua y jabón", declaró la víctima.

NO SERÍA LA PRIMERA VEZ

Según la denunciante, esta es la segunda vez que la madre del congresista pasea a su perro sin bozal. "Si esto se repite, la próxima víctima podría ser un niño, un anciano o incluso una mujer embarazada. Esa señora no debería tener animales", agregó.