Extrabajadores de la Municipalidad de La Victoria denuncian despidos arbitrarios

Un grupo de extrabajadores de la Municipalidad Distrital de La Victoria, alzaron su voz de protesta y denunciaron que fueron despedidos de sus puestos de labor de manera arbitraria el pasado 31 de diciembre de 2023.

En diálogo con 24 Horas Mediodía, los extrabajadores municipales señalaron que fueron notificados del término de sus funciones a través de un mensaje en WhatsApp y "falta de ingresos económicos".

"Nos enteramos por medio de un mensaje de WhatsApp, a las 8 de la noche del día 31 (de diciembre), el cual nos informa que todos estábamos de baja, fuera de servicio porque no había ingresos económicos en la Municipalidad. Aproximadamente 200 trabajadores fuimos despedidos", indicó uno de los extrabajadores.

RESPUESTA DEL ALCALDE

Por su parte, el burgomaestre de La Victoria, Rubén Cano, señaló que los extrabajadores fueron despedidos porque no habrían cumplido sus funciones con eficiencia.

"Nosotros contratamos (serenos y fiscalizadores) para tener las calles desocupadas. Al no cumplir, al no hacer bien su trabajo, simplemente no han sido renovados y han sido cambiados por licenciados del Ejército", sostuvo.