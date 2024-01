Pese a medida cautelar: Continúa la prohibición de alquiler de sombrillas en playa "Los Yuyos"

Pese a que el Poder Judicial (PJ), emitió una medida cautelar a favor de los comerciantes ambulantes que permite nuevamente el alquiler de sombrillas y sillas en la playa "Los Yuyos" de Barranco, la Municipalidad del distrito continúa restringiendo dicha actividad comercial.

Un equipo de 24 Horas Mediodía llegó hasta la mencionada playa y pudo constatar la presencia de agentes de Fiscalización de Barranco, quienes se encargaban de que no haya ningún vendedor ambulante en la zona.

NO HAN SIDO NOTIFICADOS

En declaraciones para nuestro medio, el gerente de Fiscalización y Seguridad Ciudadana, Miguel Navarrete, indicó que, hasta la fecha, no han sido notificados sobre la medida cautelar que permite el regreso de los alquileres de sombrillas.

"Hasta el momento, formalmente la Municipalidad no ha sido notificada por el Juzgado [...] mientras eso no llegue, no puede ser evaluado por parte de los abogados y ver la posición de la Municipalidad", indicó.