Punta Hermosa: Polémica por ordenanza que prohíbe shows musicales en restaurantes

La Municipalidad de Punta Hermosa, bajo la gestión del alcalde Guillermo Fernández Otero, ha establecido una polémica ordenanza que prohíbe los shows musicales en los restaurantes de dicho sector del sur de Lima.

Esta ordenanza municipal declara como "actividades no simultáneas y adicionales al giro de restaurantes", los shows musicales dentro de dichos negocios. Ahora, los restaurantes deberán solicitar un permiso adicional para llevar a cabo estas actividades.

Esta polémica disposición del Municipio ha generado malestar e indignación entre parte de los vecinos y comerciantes de la calle Islas Ballestas, que podrían ver afectados sus negocios en esta temporada de verano.

En declaraciones para 24 Horas Edición Central, los empresarios expresaron su desacuerdo con la nueva normativa y señalaron que no existe argumento válido para prohibir la música en vivo, pues se trata de una actividad sana.

"Estamos un poco indignados porque la música es cultura, la música es diversión sana y no se entiende hasta ahora bajo qué sustento quieren prohibir la música en vivo", manifestó una emprendedora de la zona.

RESPALDAN MEDIDA

No obstante, algunos vecinos de la zona se mostraron de acuerdo con la ordenanza municipal e indicaron que, algunas veces, los shows musicales en vivo emiten fuertes sonidos que no les permiten descansar.

"Aquí el problema no son los shows en vivo, aquí el problema es el ruido que provocan estos shows. En realidad, sobrepasan los 70 decibeles establecidos, creo que no se considera el derecho que tenemos como vecinos a descansar. Yo no tengo obligación de escuchar la música que ellos proyectan [...] no nos oponemos a los espectáculos en vivo, pero, por qué mejor no insonorizan sus locales", señaló uno de los habitantes.