Chorrillos: continúa escasez de pescados debido a oleajes anómalos

Los efectos del oleaje anómalo no solo se hacen sentir sobre las costas de los distritos del litoral, sus consecuencias también se sienten en la escasez de pescado que se hace evidente en el muelle de Chorrillos.

“La escasez es notable, no no hay producción, o sea o ahorita por el fuerte oleaje, de repente el pescado se ha ido más afuera o la anchoveta ahorita no hay producción”, manifestó un comerciante.

Debido a este panorama, los pescadores se han visto obligados a ofertar sus productos a mayor precio hecho que también viene afectando el presupuesto de los restaurantes cercanos al muelle. Los pescados escasos son el pejerrey, la cabinza, la sierra y la chita, mientras que la producción que se mantiene es la del lenguado.

OLEAJE BAJARÁ PARA EL DOMINGO 7 DE ENERO

El oleaje anómalo comenzó el pasado martes 2, según el jefe de Oceanografía de la Marina de Guerra del Perú, Giacomo Morte, la fuerte intensidad de las olas empezará a bajar hacia el domingo 7 de enero.