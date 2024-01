Municipio de Miraflores presenta su plan “Verano seguro 2024”

El verano en la capital ha llevado a cientos de peruanos y extranjeros a visitar las principales playas de la Costa Verde en busca de sol y el mar. Una masiva visita que el distrito de Miraflores prevé controlar a través del plan "Verano Seguro 2024".

“Tenemos 20 salvavidas, 120 agentes de Serenazgo, limpieza pública, somos considerados una de las playas más limpia y tenemos las ocho playas con la certificación de Digesa”, explicó el alcalde del distrito, Carlos Canales.

Además, cuentan con dos unidades de rescate con todos los mecanismos listos para atender una emergencia. Y si de seguridad se trata también, el grupo terna estará presente en las playas a las que los bañistas no podrán ingresar con bebidas alcohólicas ni comida.

“El tema de bebidas alcohólicas está prohibida por ley, se va a fiscalizar el hecho de no consumas alcohol, no traigas bebidas alcohólicas, no te vamos a revisar las bolsas, confiamos en los buenos vecinos”, agregó.

MIRAFLORES NO REDUCIRÁ AFORO EN SUS PLAYAS

A diferencia del municipio de Chorrillos, las playas de Miraflores no reducirán su aforo. “La intención de Miraflores en las ocho playas que tienen características distintas, que tiene aguas mansas y las otras playas son para surfistas o que tiene experiencia y nadan con fuerza, ayuda que no hayan impases nos vamos a restringir por el momento”, dijo.