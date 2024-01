SJL: serenos denuncian despidos arbitrarios tras exigir mejores implementos

Decenas de extrabajadores de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho (SJL) acudieron hasta la sede municipal para protestar denunciando haber sido objeto de despidos arbitrarios. Algunos se enteraron a vísperas de Año Nuevo que no iban a continuar en sus puestos de trabajo.

“A mí no me notificaron, no me dijeron nada, simplemente el 31 que fui a cubrir mi servicio, el gerente se acercó e indicó que hay una lista de que ya no van a trabajar así que pasen un buen año nuevo en su casa”, dijo un sereno.

En tanto, un exsereno cree que uno de los motivos de su cese se debería al reclamo público que realizó al alcalde Jesús Maldonado, pidiendo que doten de chalecos antibalas a los efectivos de serenazgo, en octubre del año pasado.

Otro caso es del conductor Julio Lilo, quien en octubre del año pasado, recibió una pedrada en el ojo que dañó su pómulo izquierdo y aún continúa con secuelas. “Yo regresé a trabajar el 7 de diciembre, trabajé 15 días y terminando ese 31 de diciembre me salen con la sorpresa que he sido despedido”, expresó.

Varios de los extrabajadores sostuvieron que se trata de despidos arbitrarios, ya que contarían con contratos indeterminados. Sin embargo, Alejandro de la Cruz, gerente municipal de SJL, mencionó que esta decisión se tomó luego de una evaluación de desempeño realizada por el gerente de seguridad ciudadana.

ACUDIRÁN AL MINISTERIO DE TRABAJO

En tanto, los extrabajadores acudirán al Ministerio de Trabajo a fin de buscar una solución que los pueda reponer en sus puestos de labores.