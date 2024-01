Chosica: Puente Huampaní en riesgo por crecida de Río

Los residentes del asentamiento humano Huampaní Alto (Chosica) viven con la angustia de que el caudal del Río Rímac, aumentado por las constantes lluvias en la sierra central, pueda provocar el colapso del puente que es vital para el tránsito diario de peatones y vehículos ligeros.

El deterioro visible del puente, que ya muestra signos de óxido y debilidad estructural, ha generado una creciente preocupación entre los habitantes de la zona.

SOLICITAN MEDIDAS INMEDIATAS

Los vecinos expresan su indignación ante la aparente falta de avances en la construcción, señalando que, a pesar de tener más de dos años en proceso, la situación no ha mejorado.

"No es posible que, después de más de dos años de construcción, no se haya avanzado nada. Este río no es un juego; esta construcción está mal, ya que la plataforma donde se va a asentar el río es muy baja", declaró un vecino para 24 horas mediodía.

La comunidad solicita a las autoridades locales y responsables de la construcción tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de quienes utilizan diariamente el puente en condiciones tan precarias.