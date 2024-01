Chorrillos: Así despiden el 2023 en playa “Agua Dulce”

Como ya es costumbre y hasta una forma de cábala, los 31 de diciembre cientos de personas llegan por la celebración del Año Nuevo junto a sus familias a la popular playa Agua Dulce, ubicada en la Costa Verde, en el distrito de Chorrillos.

Pero el motivo no solo es pasar el último día del año frente al mar, con buena comida marina y apacible y cada vez más caliente sol, además de darse un buen chapuzón para dejar las malas vibras en sus aguas y así iniciar un 2024 totalmente renovados.

Cabe señalar que a pesar que no se puede recibir el Año Nuevo como otros años, ya que no se puede acampar, muchos ya se las ingenian para dar la bienvenida al 2024 a sus orillas y porque no refrescarse en sus aguas.