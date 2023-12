Pedro Suárez Vertiz y su legado musical que trascendió fronteras y generaciones

A los 54 años, Pedro Suárez Vertiz partió de este plano terrenal, dejando tras de sí un legado musical que perdurará en el corazón de miles de personas. Sus canciones se convirtieron en el soundtrack de la vida de muchos.

El programa "Sábado con Andrés" de Panamericana Televisión se convirtió en el escenario del último homenaje en vida para Pedro Suárez Vértiz. Su banda se presentó en un emotivo tributo a este ícono de la música peruana.

Desde sus inicios con el grupo Arena Hash hasta su destacada carrera como solista, las canciones de Suárez Vértiz han dejado una huella imborrable en múltiples generaciones. Sus composiciones no solo marcaron recuerdos, sino que también inspiraron a otros artistas.

Desde su época escolar, Suárez Vértiz demostró su habilidad para conquistar al público con su talento: "Un vino, una cerveza", "Y es que sucede así", "Me resfrié en Brasil", "No pensé que era amor", "Me estoy enamorando" y la icónica 'Cuando pienses en volver' son solo algunas de las canciones emblemáticas del cantautor de rock peruano.

Estos temas fueron interpretados también por artistas como Gianmarco, Pelo Madueño, Los Hermanos Yaipén, Anna Carina Copelo y otros talentos peruanos. Por si fuera poco, hace tan solo dos meses, el proyecto final de Pedro Suárez Vértiz se materializó gracias a un trabajo con inteligencia artificial.

Tras 12 años alejado de los escenarios, regresó con "Amor yo te perdí la fe", una canción escrita antes de su enfermedad, que perdurará como legado para sus seguidores y aquellos que han acompañado su trayectoria con sus letras.

SU MÚSICA EN EL MUNDO

El repertorio de Pedro Suárez Vértiz trascendió fronteras y se convirtió en inspiración para covers internacionales, como el realizado por la banda coreana 'W24', así como en temas de novelas en Chile y en himnos para los inmigrantes latinoamericanos alrededor del mundo.