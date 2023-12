Ate: extorsionan a joven que acaba de abrir restaurante

Una joven emprendedora vive una pesadilla luego de que extorsionadores la amenazaran de muerte a ella y a su familia si no llegan a pagar la suma de 10 mil soles para dejarla trabajar tranquila en el restaurante que acaba de abrir.

“Te dejo bien en claro que tengo bien ubicada a tu familia y si hasta el momento no se te hizo nada es porque tienes una oportunidad, de lo contrario no vas a poder andar tranquila en la calle”, le enviaron los delincuentes.

Según la víctima, algunas llamadas que recibe provienen desde el penal de Huánuco, por lo que solicitó ayuda urgente a las autoridades para identificar a los hampones que están de estas amenazas contra ella y sus seres queridos.

EXTORSIONAN OTROS NEGOCIOS

“Uno ya no puede emprender tranquilo. Me estoy comunicando con mi amiga que también tiene un negocio y me dice que la misma persona también está amenazando a ella y a su familia”, señaló la joven, quien ya puso la denuncia.