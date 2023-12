Roban mototaxi de un estudiante frente a una universidad en Los Olivos

La inseguridad ciudadana sigue causando terror en Lima Norte, esta vez fue contra un estudiante universitario quien denunció el robo de su mototaxi, la cual había dejado estacionada frente a su centro de estudios, la Universidad César Vallejo (UCV), en el distrito de Los Olivos.

Según la víctima, el incidente tuvo lugar el pasado martes 12 de diciembre alrededor de las 8:30 de la noche, cuando unos delincuentes se llevaron su vehículo.

“Me di cuenta a las 10:30 de la noche, al salir de clase y no encontrar mi moto. En ese momento, me desesperé y notifiqué a la seguridad sobre el robo, pero lamentablemente no obtuve respuestas", señaló la víctima.

El suceso quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona, donde se aprecia a desconocidos llegando al lugar y llevarse el vehículo. Las imágenes también muestran a uno de los vigilantes intentando frustrar el robo, sin éxito.

APOYO DE LA UCV

Tras conocerse el incidente, la Universidad César Vallejo se comprometió con el estudiante a pagar los dos meses de deuda pendiente por la compra del vehículo. Además, brindaron facilidades para que el joven pueda pagar la pensión mínima el próximo semestre.