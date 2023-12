La ruta de la minivan usada para secuestrar a menor en Comas: vehículo tenía placa clonada

Han pasado tres días desde que la pequeña Valeria fue secuestrada en el distrito de Comas a bordo de una minivan de color ploma, cuya placa de rodaje es BSU 640 y que habría sido reporta como clonada.

El propietario del vehículo clonado, es el suboficial Jack Carlos Ricse Gutarra, refiere que el día lunes 11 de diciembre, cuando ocurre el secuestro, el suboficial se encontraba tramitando la venta de su vehículo.

“Yo hace dos semanas he publicado en marketplace la venta de mi vehículo, justo ese mismo día logré, yo he estado en el notario en Santa Anita, en el notario Zambrano desde las 11:12 a.m. hasta las 4:30 p.m de la tarde con el comprador”, manifestó.

ESPECIALISTA OPINA

Sin embargo, esta modalidad de clonación se ha vuelto frecuente, el periodista Juan Pablo León explica. “Se memoriza en la placa del vehículo y solicitan ante la entidad correspondiente el duplicado de la placa, haciéndose pasar por los dueños diciendo me robaron la placa o simplemente están deterioradas”, indicó.