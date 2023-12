La Victoria: pareja denuncia robo de su mascota en bus interprovincial

Una pareja denunció el robo de su mascota en un bus interprovincial cuando se dirigía desde Lima hacia Tingo María. Según narró, en el trayecto el vehículo hizo varias paradas, lo que fue aprovechado para sustraer a la perrita.

“A tres cuadras tiene su taller el bus, abren la bodega y se ve que prácticamente lo baja de la bodega, pero yo no me he dado cuenta. He regresado a Lima porque quiero justicia, porque sé que acá lo tienen”, sostuvo el dueño.

Incluso, Nilson Sánchez Díaz asegura que la empresa de transportes TSP le ofreció la suma de 200 soles para que no haga público la denuncia, pero el joven señala que no quiere dinero y que solo desea tener nuevamente a su mascota.

BUSCAN A “KIRA”

Por tal motivo, ha empezado a recopilar las cámaras de seguridad para identificar a la persona que robó a su perrita de nombre “Kira”. Además, pidió a los ciudadanos que la reconozca dar aviso de inmediato a las autoridades.