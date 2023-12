En cuestión de segundos: Delincuente roba su auto a joven en Chorrillos

En el distrito de Chorrillos, un joven se convirtió en una nueva víctima de la inseguridad ciudadana, luego que un delincuente, en apenas 30 segundos, logró ingresar a su vehículo estacionado para llevárselo con rumbo desconocido.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, la víctima indicó que dejó estacionada su unidad en las afueras de su vivienda, ubicada en la avenida Nueva Granada y que, al cabo de unos segundos, el hampón llegó y se llevó su vehículo.

"Yo llegué aproximadamente el día sábado 8:40 de la noche, tengo mi vecino que se cuadra en la casa siguiente. Entré (a mi casa) porque estaba con unos amigos decorando mi sala [...] y suena la alarma del carro y yo no creía que fuese mi carro porque normalmente suena del vecino por lo sensible que es. Yo salgo, y cuando me percato logro ver a un sujeto dentro de mi vehículo, cuando el sujeto voltea me ve, yo doy un paso como para abrir la puerta del copiloto y el arranca y se fue", dijo.

Asimismo, la víctima detalló que el delincuente ya lo ha contactado a través de llamadas para pedirle 5 mil soles para recuperar su vehículo. Conversando con sus vecinos, el joven descubrió que el sujeto estuvo merodeando por los alrededores desde horas de la mañana, por lo que no descarta que haya sido enviado por un tercero.

ERROR DE DIGITACIÓN

En tanto, la víctima precisó que las autoridades de la comisaría de San Genaro, se equivocaron hasta en dos ocasiones al momento de digitar los datos en la denuncia que interpuso, lo cual perjudica sus intenciones de activar el seguro de su vehículo.