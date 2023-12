Miraflores: delincuente roba vehículo a empujones

La delincuencia imparable en la capital. Cámaras de seguridad captaron el momento preciso en que un sujeto se llevó a empujones un vehículo estacionado en plena vía pública en el distrito de Miraflores.

El hecho ocurrió en la calle Aurelio Fernández Concha, el ladrón al percatarse de que no había nadie en la caseta particular aprovechó para vulnerar la seguridad del automóvil y al no poder arrancarla se la llevó empujando.

Pero, este no es el único caso, otra cámara de videovigilancia captó a dos hombres que con ayuda de una herramienta intentaron acceder al vehículo de manera violenta, sin embargo, al notar la presencia del propietario, se dieron a la fuga.

DENUNCIAN POCA PRESENCIA DE SERENOS Y POLICÍA

Vecinos denuncian la poca presencia de serenos y policías en esta parte del distrito. Ellos también denuncian que los delincuentes ya tienen estudiado su vía de escape, ya que aprovechan las vías metropolitanas para fugar.