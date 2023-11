VES: delincuente exige 150 soles a dueña de botica para no estallar una bomba en su local

Personal de serenazgo del distrito de Villa el Salvador capturaron a presunto extorsionador que llegó hasta una botica del distrito para exigir a la dueña del local 150 soles a cambio de no atentar contra su vida.

“Me dijo que le diera dinero y si yo no le daba dinero dentro de media hora me iban a colocar una bomba, él no me dijo artefacto explosivo y como yo le dije qué pasa retírate nomás y él seguía insistiendo”, narró la víctima.

Lejos de atemorizarse ante las amenazas, la dueña de la botica le hizo frente a este sujeto, sin embargo, el criminal la cogió del cuello para evitar que salga del local. Segundos después llegó personal de serenazgo.

VÍCTIMA PIDE GARANTÍAS

Tras la detención del delincuente, la agraviada pidió garantías para su vida, pues teme que el delincuente regrese nuevamente, pero esta vez a concretar sus amenazas.