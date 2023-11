EXCLUSIVO: víctima de secuestro y robo da detalles del infierno que vivió antes de ser liberado

Gran conmoción generó el secuestro de un hombre por sujetos que usaban chalecos de la Policía. Tras ser liberado, la víctima relató en exclusiva para Panamericana Televisión más detalles de su secuestro.

Explicó que junto a un grupo de amigos fueron a comprar un vehículo, por lo que primero acudieron hasta un banco en Miraflores para retirar 40 mil dólares, cuando llegaron al sitio donde se iba a realizar la transacción. “Fuimos a sacar la plata de Miraflores, para comprar un carro. Al llegar al sitio, el que tenía información era mi compañero, pero al ver algo que no le gustó me dejó el dinero”, señaló el hombre quien ha preferido dejar su nombre en reserva.

“Entonces subo a la camioneta y veo que un vehículo llega, donde salen unos sujetos. Partimos en el auto y hemos estado dando vueltas tratando de salir porque sentíamos que nos iban a robar”, manifestó.

Posteriormente, llegaron a una avenida donde el semáforo rojo los detuvo, por eso la víctima decidió salir caminando con el dinero escondido. “Un sujeto con chaleco se me acerca y con palabras soeces me exige que me detenga. Luego, otro exige el dinero que tenía en el pecho, y empezaron a forcejear para meterme al auto y como no podían, el conductor se unió para meterme al auto a la fuerza”.

LO GOLPEARON Y AMENAZARON

Después, dentro del vehículo, la víctima señaló que fue golpeado violentamente y escuchó a uno de ellos decir por teléfono: “ya lo tenemos jefe”. Dijo que sintió temor porque lo amenazaron con matarlo.

La víctima indicó que, por algunos detalles como en la forma de hablar de los sujetos, le hicieron sospechar que se trataría de policías. Posteriormente, lo liberaron advirtiéndole que no voltee, caso contrario le vaciarían la cacerina.