Sergio Tarache habría apelado extradición y se retrasaría su regreso al Perú

La madre de Katherine Gómez denunció que el abogado del feminicida Sergio Tarache, detenido en Colombia, presentó una apelación que podría retrasar el proceso de extradición al Perú para enfrentar a la justicia.

“Lo que pasa es que ha presentado la apelación, pero todavía no me han informado cuál es el motivo de la apelación. Estoy a la espera de que me informen sobre eso, pero ya presentó la apelación el abogado”, dijo.

Para Vladimir Padilla, abogado experto en temas de extradición, la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y Colombia estarían retrasando la llegada de Tarache, quien debía estar en Lima la quincena de noviembre.

¿POR QUÉ NO SE LE EXPULSÓ?

“El gobierno colombiano pudo haberlo expulsado mediante trámite administrativo, porque ingresó ilegalmente con una identidad falsa, pero no había voluntad política para hacerlo”, sostuvo Vladimir Padilla en 24 Horas.