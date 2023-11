Darwin Espinoza sobre su expulsión de Acción Popular: “Documento no tiene validez”

El partido Acción Popular envió un documento a la presidencia del Parlamento informando oficialmente que los congresistas Elvis Vergara, Darwin Espinoza, Jorge Flores Ancachi, Juan Carlos Mori Celis, Ilich López y Raúl Doroteo han sido expulsados del mencionado partido, por lo que se señala que no pueden representar a su bancada ni usar sus símbolos.

REACCIONES

Para el congresista Darwin Espinoza, el documento no tiene validez y señaló que Edmundo del Águila Morote no es autoridad del partido. “El documento que ha sido firmado por el señor Edmundo del Águila que ha sido enviado al Congreso no tiene Validez, el señor ya no es secretario general del partido”, dijo.

En esa misma línea, el investigado congresista Elvis Vergara también criticó a Edmundo del Águila y no lo reconoció como autoridad del partido Acción Popular. “Es un interés y un pedido de un particular, no del partido”, aseguró.

En ese sentido, el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón señaló que al no ser militantes del partido Acción Popular, estos congresistas no podrían representar a su bancada en el Parlamento.