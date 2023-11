Robo en restaurante de Maicelo: boxeador señala que serenos de San Isidro no brindan seguridad

El boxeador Jonathan Maicelo levantó su voz contra la falta de seguridad en el distrito limeño de San Isidro, luego que delincuentes irrumpieran en su local y se llevaran una suma considerable de dinero en efectivo y valiosos equipos de cocina.

El deportista mostró su decepción con las medidas de seguridad implementadas por el municipio. Según manifestó, no brinda la seguridad necesaria ni patrullan las calles.

A pesar de que San Isidro ha sido reconocido por mantener bajos índices de inseguridad, Maicelo expresó su indignación al sentir que los delincuentes actuaron con total impunidad. "Se pasaron como Pedro en su casa. Me da pena que el municipio me hostigue y no brinde seguridad", señaló el boxeador.

LOS HECHOS

A través de sus redes sociales, Jonathan Maicelo mostró videos del robo. En el material audiovisual se puede ver a los delincuentes, ambos encapuchados, revisando la caja del restaurante y sustrayendo todo el dinero producto de las ventas del día.

El boxeador también señaló que minutos previos al robo, los delincuentes estaban merodeando el local buscando el momento exacto y el lugar menos seguro del establecimiento para poder ingresar y cometer el atraco.