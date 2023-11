Roxana del Águila sobre expulsión de extranjeros indocumentados en 48 horas: "Es una buena intención"

Roxana del Águila, exsuperintendente de Migraciones, se pronunció luego que el Gobierno anunció la expulsión en tan solo 48 horas de los extranjeros que se encuentren en situación irregular en nuestro país.

En entrevista exclusiva para 24 Horas Mediodía, la extitular de Migraciones señaló que la intención del Gobierno con esta medida, que busca reducir los índices de criminalidad, es "buena", sin embargo, precisó que no se sabe a ciencia cierta qué tan efectiva pueda ser.

"No sabría si los extranjeros que saben que actúan al margen de la ley van a tomar conciencia y se van a retirar de nuestro país y van a poder ser aceptados en los demás países [...] a mí me parece que es una buena intención pero la ejecución, la verdad, no tengo noción de cuánto existe de garantía y de certeza que esta norma pueda ser efectivizada", dijo.

Asimismo, del Águila indicó que, las operaciones de control de identidad que se deberán realizar para identificar uno por uno a los extranjeros indocumentados y que actúen al margen de la ley, pueden tomar bastante tiempo y no llegar a cumplir con el plazo de las 48 horas, en algunas ocasiones.