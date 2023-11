SJL: Menor que llegó a Lima para estudiar desaparece tras salir a comprar

A través de nuestro WhatsApp de denuncias, una familia en el distrito de San Juan de Lurigancho, reportó la desaparición de una de sus parientes, una menor de 14 años, que hace poco había llegado a Lima para estudiar.

El último registro que se tiene de la adolescente data del último viernes 10 de mayo, cuando las cámaras de seguridad captaron a la menor saliendo de su vivienda ubicada en la cuadra 17 de la avenida Santa Rosa, para ir a comprar.

Desde entonces, la menor de edad no ha vuelto a aparecer y sus familiares están preocupados. Cabe precisar que la joven había llegado proveniente de Chanchamayo, por lo que aún no conoce a plenitud las calles del distrito. Si usted tiene información sobre el paradero de la adolescente, no dude en dar aviso a las autoridades policiales.