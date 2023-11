Breña: regidora resulta herida por impacto de proyectil durante procesión del Señor de los Milagros

Un incidente marcó la procesión del Señor de los Milagros en el distrito de Breña. Dayana Ruiz, regidora del municipio local, sufrió un impacto de proyectil en el pecho mientras cumplía sus funciones ediles durante el evento.

El objeto, que terminó alojado en el pecho de la regidora, provocó un sangrado que puso en peligro su vida. Aunque inicialmente creyó que la lesión fue causada por un arma de fuego, las autoridades policiales que investigaron el caso han confirmado que se trató de un balín impulsado por aire a presión.

A pesar de esta aclaración, Dayana Ruiz relata que las consecuencias del impacto son dolorosas. Denuncian que la administración de la municipalidad, liderada por Luis de la Mata, no ha asumido responsabilidad por la salud de la herida.

ALCALDE EVITA PRONUNCIARSE

Un equipo de panamericana Televisión intentó entrevistarse con el alcalde del distrito, Luis de la Mata, sin embargo, la autoridad solo señaló no ha logrado mantener una conversación con la regidora afectada y que no podría emitir ningún pronunciamiento oficial, alegando que no cuenta con toda la información sobre el caso.