La Victoria: poca presencia policial pese a anuncio de incremento de policías para resguardar las calles

El patrullaje policial en los distritos de La Victoria y El Agustino ha aumentado significativamente. Se han sumado 300 agentes más, llegando a un total de 1,900 policías en la zona. Este incremento es parte de una estrategia para evitar violentos enfrentamientos en estos distritos de Lima.

En un amplio recorrido, un equipo de Panamericana Televisión pudo registrar la poca presencia policial en la avenida San Pablo donde se observó gran cantidad de comerciantes informales y un solo policía, el panorama cerca al cerro San Cosme es similar ya que solo se registró a dos serenos de la municipalidad de La Victoria.

En respuesta a las declaraciones del general Roger Pérez, quien aseguró que no hay registros de denuncias por extorsión, la presidenta de Empresarios de Gamarra, Susana Saldaña, expresó su preocupación haciendo referencia tácita a la ausencia de investigaciones policiales en el distrito.

"Yo respondería a eso con mucha preocupación porque están esperando, al parecer que si la denuncia no está en el sistema el problema no existe eso no se está queriendo decir ocupa todo", manifestó Saldaña.

VIDEO DE 'LOS GALLEGOS' SON REALES

En tanto, el General Óscar Arriola, jefe de la Dirección de Criminalística, informó que los videos donde aparece un grupo de hombres fuertemente armados, que se presentan como "Los Gallegos", son reales.