Olenka Zimmermann denuncia falta de solución de empresa de motorizados tras pérdida de sus productos

La conocida conductora de televisión y empresaria, Olenka Zimmermann, denunció la falta de respuesta por parte de la empresa de delivery contratada para la entrega de sus productos.

La ex conductora de ‘Al sexto Día” relató que despachó un pedido desde el distrito de Jesús María con destino al distrito de Surco. Sin embargo, este no fue entregado y la empresa no ha brindado ninguna solución al respecto.

Según Olenka, la compañía de delivery informó que no pueden tomar medidas sobre su caso, ya que no cuentan con ningún reporte por parte del motociclista responsable de la entrega. "Me dicen que ellos no pueden hacer ninguna llamada al motorizado", agregó la empresaria.

DATOS DEL CONDUCTOR

La conductora de televisión identificó al encargado del transporte como Max Joel, quien conducía una motocicleta marca Pulsar. Hasta el momento, Max Joel no ha respondido a las llamadas telefónicas de Olenka desde su último contacto que tuvo lugar cerca de la medianoche de ayer miércoles, según Zimmermann.