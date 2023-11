Surco: trabajadores de delivery deberán empadronarse para poder circular

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, ha otorgado un plazo de 30 días para que todos los trabajadores de delivery que circulan por su distrito puedan inscribirse. Esta medida tiene como objetivo regularizar y supervisar la labor de los repartidores y garantizar su seguridad, así como la de los clientes.

Las inscripciones se llevarán a cabo de manera presencial en varios Centros de Atención Surcano, ubicados en Loma Amarilla, Jockey Plaza, Villa Alegre, Palacio Municipal y Mateo Pumacahua. Además, se ha establecido que los repartidores extranjeros deberán contar con un carné de extranjería o Permiso Temporal de Permanencia (PTP) para poder registrarse.

Aquellos que no se inscriban dentro del plazo de 30 días estarán sujetos a las siguiente sanciones: las motos que tengan cajas de delivery y no tengan un código QR serán retenidas, en el caso de que los que si cuenten con QR y pero no correspondan a la moto ni al conductor, la unidad también será retenida.

EN CONVERSACIONES CON LA COMUNA DE MIRAFLORES

Hace algunas semanas, el distrito de Miraflores anunció una medida de registro para los repartidores de comida a domicilio, y ahora el burgomaestre de Surco, en Lima, ha seguido su ejemplo. El alcalde surcano ha informado que se encuentra en conversaciones con la comuna vecina para compartir bases de datos y evitar la duplicación de registros de motociclistas.