SJL: directora se pronuncia tras audios de alumnos amenazando de muerte a sus profesores

Gran preocupación en la comunidad educativa de una institución en San Juan de Lurigancho ha generado un audio en el que se escucha a un presunto escolar amenazar de muerte a un docente y al director del colegio por supuestamente hacerlo repetir de año.

Esta situación movilizó a los padres de familia, quienes se congregaron en el colegio en busca de respuestas por parte de la directora de la institución educativa San Vicente de Ferrer. "Ya se ha cursado un oficio, pero no nos atienden", dijo un padre.

DIRECTORA SE PRONUNCIA

Finalmente, la directora del colegio privado indicó que ni los profesores ni su persona se han sentido amenazados y afirmó que las pruebas y evidencias relacionadas con estas amenazas han sido entregadas a la Fiscalía correspondiente para su investigación.

"Los profesores en ningún momento se han sentido amenazados ni en los audios que ustedes están difundiendo , me mencionan y vuelvo a recalcar yo no me siento amenazada no me oculto", sostuvo.