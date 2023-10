Chorrillos: balean a mototaxista que se resistió al robo de su unidad vehicular

La vida de un joven de 20 años está en peligro luego que fuera baleado en el cuello por delincuentes que intentaron robarse su herramienta de trabajo en Chorrillos, una mototaxi a la que subieron como clientes.

Cerca al lugar de los hechos, No había ambulancia y fue trasladado en un patrullero de la policía herido de bala y con riesgo de muerte.

SIN IDENTIFACIÓN

Los delincuentes no han sido identificados, en la zona existe cámaras de seguridad; pero no se ha logrado conseguir las imágenes, incluso esta gorra de los delincuentes no ha sido considerada como prueba para recuperar las huellas.

Cabe mencionar que, Este feroz hecho ocurrió en Cordillera negra de la delicias de villa en Chorrillos Jhonatan Vega Merchán fue trasladado al hospital de emergencias Casimiro Ulloa, lo preocupante es que no encuentran una unidad de cuidados intensivos y la familia es de escasos recursos económicos.