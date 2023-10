Comas: desarticulan banda criminal “Los descuartizadores de Collique”

Tras un meticuloso trabajo de investigación, agentes de la Dirección de Prevención y Recuperación de Vehículos Robados (Diprove) lograron desmantelar a la banda criminal conocida como “Los descuartizadores de Collique”.

Esta organización se dedicaba al robo y desmantelamiento de vehículos en la zona de Comas. En una vivienda, que servía como taller clandestino, se encontraron vehículos en pleno proceso de desmantelamiento.

Al momento de la intervención, los propietarios de los vehículos no pudieron reconocer a los detenidos como autores del robo. No obstante, se sospecha que hay más integrantes de esta banda que no han sido detenidos.

CAYÓ ALIAS “CARLONCHO”

Uno de los detenidos, conocido en el mundo del hampa con el alias de “Carloncho”, fue intervenido en la vivienda de su suegra y no supo explicar la presencia de los tres vehículos que se encontraban en el lugar.

Mientras tanto, los detenidos serán procesados por el delito contra el patrimonio y receptación. En el taller clandestino, además de los vehículos, se encontró un equipo de soldadura autógena para desguazar los autos.