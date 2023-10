Surco: Hombre acusó a sujeto de pepearlo y robarle 7 mil soles tras conocerse en una app de citas

Una cita que terminó en tragedia. Un hombre realizó una denuncia de manera anónima ante el programa 24 Horas mediodía después de ser víctima de un 'pepero' que conoció a través de la aplicación "Grinder".

La víctima relató que se citó con un hombre no identificado en el centro cívico del Cercado de Lima a través de la aplicación. Tras una breve charla, se dirigieron a la Plaza San Martín compartiendo risas y anécdotas de sus vidas. Luego se trasladaron a la Plaza Chabuca Granda y, finalmente, a la vivienda del agraviado para continuar la conversación ubicada en el distrito de Surco.

"Una vez que llegamos a mi casa, me ofreció una cerveza y añadió una sustancia que me dejó dopado. Al día siguiente, me desperté y fui a presentar una denuncia en la comisaría, pero ya era demasiado tarde", contó.

Desafortunadamente, en un intento por bloquear sus cuentas bancarias, el individuo habría utilizado sus tarjetas para realizar compras que ascienderon a un total de 7 mil soles, dejándolo endeudado.

"Tengo una deuda que pagar, pero aprovecho para advertir a los jóvenes que tengan cuidado al salir y que no bajen la guardia". recalcó.

SERIA LA SEGUNDA VICTIMA DE ESTE SUJETO

Curiosamente, una semana después de lo ocurrido con el denunciante, otra persona pasó por la misma experiencia con el mismo sujeto.

"Hasta el momento, solo somos dos quienes hemos presentado una denuncia, pero es posible que en el futuro haya más víctimas que se acerquen a la comisaría para exponer sus casos ante la policía". Finalizó.

Además, la víctima instó al público a identificar al individuo y a tener precaución al utilizar aplicaciones para citas.