Integrantes del “Tren de Aragua” secuestran y roban a empresario en Miraflores

Un empresario dedicado al rubro de la tecnología estuvo cerca de perder la vida luego que delincuentes del “Tren de Aragua” lo secuestraran en el distrito de Miraflores. Según la víctima que responde al nombre de Guido Chamilco Miranda (54), los delincuentes le llamaban para extorsionarlo desde hace varios días atrás.

Asimismo, indicó que los delincuentes lo interceptaron tras salir de una reunión el último sábado. Además de doparlo al momento de subir a un vehículo, los ladrones vaciaron sus cuentas bancarias.

“El día Lunes (09-10-23), día hasta donde me tuvieron secuestrado, veo mis cuentas y habían hecho transferencias a diferentes nombres y también retiros, compras que han realizado en Plaza Vea por montos pues de S/ 3,600; S/ 5,900 y S/ 8,000. Han hecho retiros y compras de mis tarjetas”, expresó.

AMENAZAS

Chamilco Miranda no tiene dudas de que los integrantes del “Tren de Aragua” estarían de tras de su secuestro, debido a que desde el año pasado viene recibiendo amenazas a través de llamadas de mensajes de WhatsApp.

“Sospecho porque en los mensajes que me enviaban decían que me están llamando de parte de este grupo (Tren de Aragua). Sospecho que uno de ellos que es parte de este grupo me ha venido siguiendo”, señaló.