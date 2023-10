Sunat aclara que retención de iPhones 15 es una medida temporal

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), mantiene en custodia un total de 136 iPhones 15, de los modelos A2846, A2847, A2848, A2849 y A3108 destinados principalmente a los mercados de Estados Unidos, Puerto Rico, China continental, Hong Kong y Macao, por carecer del certificado de homologación.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, Yoana Vidal, vocera de la Sunat, explicó la importancia de que estos equipos cuenten con el certificado de homologación, asimismo, aclaró que esta retención es solo una medida temporal.

"El certificado de homologación es un requisito establecido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las principales razones de este requerimiento es garantizar que el equipo funcione adecuadamente cuando se conecte a las redes de telefonía móvil en nuestro país", dijo.

"La custodia es una custodia temporal, que no requiere el pago de ningún tipo de almacenamiento por parte del pasajero y es en la medida que se obtenga la homologación por parte del MTC", añadió.

ADVIERTE SOBRE ESTAFAS

Asimismo, la funcionaria pública exhortó a los usuarios a no dejarse sorprender por personas inescrupulosas que ofrecen la devolución temprana del equipo a cambio de una suma de dinero, en ese sentido, recordó que "la Sunat no se comunica por Facebook, ya hemos tenido antecedentes de estafas bajo esta modalidad, únicamente nos comunicamos a través de los canales oficiales [...] no hay ningún tipo de cobro que la Sunat esté efectuando por la devolución de estos equipos", sostuvo.