Niegan silla de ruedas a mujer que iba a dar a luz en hospital: “Se le rompió la fuente y el bebe cayó al suelo”

Una mujer embarazada en pleno trabajo de parto y su pareja, llegaron al Hospital Marino Molina en Comas, con la intención de ser atendida en el nosocomio para dar a luz a su bebé.

De acuerdo a la pareja de la mujer, cuando llegaron al área de emergencia, un efectivo de seguridad del nosocomio les indicó que no podían atenderla por esa puerta y le impiden el acceso, por lo que la derivan a la siguiente entrada que se encuentra a una cuadra.

El indignado padre de familia informó a 24 Horas Mediodía que cuando solicitó una silla de ruedas para trasladar a su pareja a la siguiente entrada no se la facilitaron, es por ello que, la mujer termina desvaneciéndose y dando a luz en la puerta del nosocomio.

BEBÉ CAYÓ AL SUELO

“Mi esposa vino con dolores, llegamos en un taxi, al bajar cuando quiero ingresar por emergencia, el seguridad me dijo que es por otra puerta, no me dejó ingresar. En mi desesperación tuve que empujar la reja para solicitar una silla de ruedas pero no le habilitaron”, dijo el indignado hombre.

“Tuve que caminar con su esposa casi una cuadra hasta la siguiente puerta, los dolores que tenía ella eran cada vez más fuertes. “El dolor le ganó, una señora salió a ayudarnos para hacerla ingresar, en eso se le rompió la fuente, salió el bebé y cayó al suelo. Ante la desesperación yo recogí a mi hijo, luego llegó la licenciada y técnicas a ayudarnos”, manifestó el padre de familia.