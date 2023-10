En estado de emergencia, asaltan farmacia cerca de comisaría en SJL

Una farmacia se ha vuelto el blanco de los delincuentes en el distrito de San Juan de Lurigancho, luego que fuera asaltada por tercera vez consecutiva en lo que va del año. El robo ocurrió en la cuadra 27 de la avenida Canto Grande y todo lo sucedido quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Según las imágenes captadas, el delincuente que tenía puesto una capucha para cubrir su rostro ingresa a la botica rompiendo el vidrio protector situado en el mostrador, para posteriormente saltar cobre la caja registradora y llevarse todo el dinero de las ventas. El robo se suscitó en presencia de dos de las trabajadoras y varios transeúntes.

La farmacia se encuentra a una cuadra de la comisaría Santa Elizabet. “Ya se han enviado los videos, se ha hecho la denuncia y nada, la Policía aún no da respuesta, incluso ahí hay imágenes de la cara de los ladrones y no sé si en realidad lo han capturado, parece que no hubiera estado de emergencia ni nada”, señaló una de las trabajadoras.

ESTADO DE EMERGENCIA

Cabe precisar que desde el pasado 18 de septiembre del 2023, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, declaró en estado de emergencia los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres en Lima Metropolitana y Sullana en la región Piura, como una medida para hacerle frente el crimen organizado y la delincuencia.